火鍋店冰淇淋怎吃內行？老饕狂加「這神物」：不知道超虧
火鍋是許多人對抗寒流、低溫的必備神物，暖呼呼的湯頭搭配肉片、醬料，再來幾球冰淇淋，絕對能大飽口福，而近日，也有網友分享自己在火鍋店吃冰淇淋時，一定會再多加1個「神級配料」，讓口感大升級，許多老饕看了紛紛點頭。
編輯中心/綜合報導
2022-02-21 16:33:24
一名女網友在Dcard發文提到，前陣子剛和家人到火鍋店用餐，在大嗑火鍋裹腹之後，她和哥哥就到冰淇淋區挖幾球來吃，結果原PO哥哥在挖完冰後，就徑直的走到醬料區，將「花生粉」一匙一匙的倒在冰淇淋上，再進行攪拌，原PO看了相當新奇，也馬上跟進，吃完後驚覺「有點好吃」，由於先前沒看過有人這樣搭配，她也好奇提問「只有我不知道這種吃法嗎」？
貼文一出引發熱議，網友紛紛留言「超懂吃，我也會加」、「一定爆加花生粉，超好吃」、「超聰明的欸，沒想過用醬料區的東西」、「建議再加個香菜」、「直接變宜蘭有名的古早味吃法」、「比夜市賣的花生粉冰划算太多，火鍋店裡吃賺爆耶」、「真理吃法」。
此外，也不少人分享自己吃冰必要「特殊吃法」，「有抹茶冰淇淋都會加黃豆粉」、「只要有甜筒的，我都捏碎然後拌一拌，自以為變成coldstone」、「我媽吃小火鍋的冰，如果有椰子口味，她就會跑去加香菜、花生粉、芝麻粉」、「可樂加香草冰淇淋，就變成漂浮可樂」。（編輯：張志浩）