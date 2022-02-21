偽出國嚐美食還能抽機票　加拿大牛排、龍蝦一次滿足

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而生長在加拿大純淨無汙染環境的牛隻，飼養配方 70%是大麥與小麥 30%是玉米，加拿大牛分級評制嚴格，必須是二至三歲年輕牛隻，肉質更為細緻軟嫩，透過嚴苛的評鑑標準層層把關，加拿大也是北美國家唯一實施完整的農場到餐桌RFID耳標追蹤系統。皇饕牛排館推出「加拿大生牛肉薄片沙拉」，薄可透光的牛肉搭配黑松露及帕瑪森起司，吃得到鮮甜。豪享自助餐主廚依部位不同，烹調出爐烤紐約客、酥皮燉加拿大牛肉、牛肉馬鈴薯沙拉、牛肉薏仁湯，晚餐提供特製加拿大威靈頓牛肉派，讓肉肉控一次滿足。
加拿大高品質100% 純淨鴨肝，主廚以波特酒、十三香粉及草莓，做出色香味俱全的鴨肝低溫慢烤布蕾，入口綿密帶有香氣，讓人驚豔；被稱為穀物界的魚子醬的「冰湖野米」，則以沙拉呈現，加入酪梨、玉米、番茄、紫洋蔥、甜椒，色彩繽紛，營養豐富；加拿大是北美西洋參(花旗蔘)最大的生產國，主廚不計成本以西洋蔘燉雞湯，湯頭溫潤回甘，在春季多變天氣中， 喝碗湯暖心也暖胃。
另外，被譽為液體黃金的「楓糖漿」，在美食節期間將提供楓糖胡桃派、釉面楓糖脆餅、楓糖胡桃派、楓糖乳酪核桃麻花等特殊風味甜點，為豐盛餐點畫下完美句點。
「加拿大美食節」自2月21日起至 3月20日，分別在9樓豪享自助餐廳及11樓皇饕牛排館推出。活動期間消費者還可抽大獎，可從香港、首爾、東京其中一個城市出發飛往加拿大任一城市雙人來回機票，另外還有住宿券、餐券等其他獎項。用餐時還有加拿大籍旅台音樂家薛瑪斯彈奏歌曲，用美食、美酒、音樂增添生活樂趣。