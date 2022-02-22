7縣市大雨特報！又濕又冷到週四　228連假暖回溫

中央氣象局表示，冷空氣漸減弱趨勢，但仍有大陸冷氣團等級，週四前各地都還是相當低溫，大多在13至15度之間，而今（22）日持續受華南雲雨區影響，在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北、台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾連日降雨，請慎防坍方及落石。
編輯中心／綜合報導
2022-02-22 06:43:02
氣象局表示，在溫度方面，夜間清晨低溫稍有回升，各地低溫大多在13至15度之間，清晨仍偏冷；白天高溫上，中部以北及宜蘭地區由於水氣較多，一整天都在17、18度左右，花東及南部地區20、21度。
氣象局清晨發布7縣市大雨特報，主要受到華南雲雨區東移的影響，中部以北、東北部持續性的降雨最明顯，特別是基隆北海岸、宜蘭地區以及大台北、臺中、南投、花蓮山區，要提防大雨等級的累積降雨，花東地區則是短暫雨的形式，空檔多一點；南部和部分中部地區為雲量偏多的局部短暫雨形式，不會一整天雨下不停，而是飄小雨和毛毛雨。
氣象局預估，週五後大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，各地回暖，26日至28日各地大多為多雲到晴，北部高溫回到20初頭、南部也回到26至28度，水氣會逐日縮減，縮減到只剩下東半部地區零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：林莞茜）