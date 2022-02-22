在台最強外國YouTuber是誰？眾點名「他」認了：真心佩服
在這個YouTuber不斷崛起的時代，台灣也有許多不同國籍的YouTuber共同挖掘本土文化的美，對此一名網友在網路上好奇問「台灣最強的國外YouTuber應該是誰啊？」貼文一出，網友紛紛都點名法國人「酷的夢-Ku's dream」直呼：「我覺得是酷，最近看了他24小時蛙人訓練真心佩服，看的過程我都想叫他們放棄了！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-22 07:50:14
該名網友昨（21）日在PTT貼文，他以「台灣最強的國外YouTuber應該是誰啊？」為題，表示前一陣子看到許多人提到在台的國外YouTuber，包含三原、韓勾ㄟ金針菇以及莫彩曦等等，不過卻一直沒看到Davie504的名字，讓他好奇問：「他應該才是在台最強的YouTuber吧？訂閱1100萬欸！有沒有為什麼大家不會提到Davie504的掛？」
貼文一出，網友們紛紛留言，「Davie啊，還有酷也不錯」、「跑山獸小飛」、「彈Bass的那個義大利人Davie呀」、「黑龍啦」、「還有一個畫畫的韓國在台女婿Jay Lee Painting、masa老師」。
而最多網友提到的就是法國人「酷的夢-Ku's dream」，「酷吧，跟不少官員有接觸」、「我覺得是酷，最近看了他24小時蛙人訓練真心佩服，看的過程我都想叫他們放棄了」、「真的是酷」、「酷絕對第一名啊」。（編輯：賴禹妡）