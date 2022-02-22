廁所貼滿黃色符咒！他抬頭一看「差點閃尿」 真相曝光
百貨公司的廁所竟貼滿恐怖符咒？就有一名網友在網路上表示，他尿急去廁所時，發現牆上滿滿都是黃色符咒，讓他當場嚇壞，還差點「解放」在褲子上，貼文曝光後立即引起熱議，有網友發現這是影城配合新電影《劇場版 咒術迴戰0》的場景還原，忍不住笑喊：「想去朝聖！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-22 08:53:10
該名網友20日在臉書「爆廢公社」中貼出照片，只見畫面中的廁所牆上貼滿黃色的符咒，就連鏡子旁、小便斗上方全都有，讓他看了忍不住嚇壞喊：「某百貨公司9樓的廁所…拉鍊來不及拉差點閃尿在褲檔…」
貼文一出，網友紛紛留言，「這隻很兇喔！」、「這麼厲害」、「還有微微的紅光會嚇到」、「想去朝聖」、「特級詛咒，請派一級咒術師過去處理」、「這邪靈太強大需要火力全開」、「童子尿快灑，可以避邪」、「好膽就尿看看」。
不過，也有網友指出，「影城配合新電影的場景還原」、「電影院咒術迴戰0的主題廁所啦，出風口那幾根是兩面宿儺的手指」，事實上，這是高雄大立in89豪華影城為了宣傳2月24日上映的電影《劇場版 咒術迴戰0》而特地佈置的場景，該電影去年12月24日自日本上映後，已累積超過百億日幣的票房成績。（編輯：賴禹妡）