連鎖早餐店王位給誰坐？內行秒推「2霸主」：蛋餅每天吃
台灣美食文化多元，除了晚上的夜市之外，早上的早餐店選擇也非常多變，不僅有中式、西式等類別，連單一店家都有其獨特性，對此也有網友指出，國內有眾多的「連鎖早餐店」，好奇大家的評價如何，「是否有推薦的呢」？
編輯中心/綜合報導
2022-02-22 09:59:51
原PO在PTT發文提到，自己平時沒有吃早餐的習慣，都是想到才在路邊隨便買，根本沒注意過吃下肚的哪一家比較好吃，不過，前幾天買了某家豬肉吐司給同事後，同事竟然無情的各種打槍。
原PO接著指出，從他家到公司這段路程，就多達11家的連鎖早餐店，其餘皆是個人品牌，他提問，「難道是豬肉（合成肉）這種口味真的很雷，自己買錯，還是大家有推薦優質早餐店，或他們的美味餐點嗎」？
網友看完貼文後，也紛紛掏出自己喜愛的口袋名單，其中「拉亞」和「Q burger」被許多人點名，「推薦拉亞，雖然個店水準有差，但平均品質穩定」、「拉亞的蛋餅滿喜歡的」、「拉亞每天光臨」、「Q burger 每季有新餐點」、「Q burger品質很穩定啊」、「Q burger鮪魚起司蛋餅」。
此外，也有人認為「弘爺漢堡可以，但店好像有點少」、「早安美芝城、呷尚飽也不錯」、「現在早餐店也變貴很多」、「點整個腿排或原肉片的品項，通常都不會到雷，漢堡排的肉類的很容易踩雷」。（編輯：張志浩）