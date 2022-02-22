COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

打趴所有家中電暖！內行曝「最強抗寒神器」：省電又實在

▲寒流冷爆！有網友憂心電費，忍不住提問大家，電暖、冷暖器哪個省電？（示意圖／翻攝photoAC、爆系知識家）
▲寒流冷爆！有網友憂心電費，忍不住提問大家，電暖、冷暖器哪個省電？（示意圖／翻攝photoAC、爆系知識家）

編輯中心/綜合報導

2022-02-22 11:06:16｜2022-02-22 11:53:19

寒流來襲，全台冷颼颼，許多民眾都已做好抗寒準備。不過，就有網友擔心家中電暖器變成吃電怪獸，便到網路上PO文詢問哪個比較省錢呢？結果眾人一面倒分享，「當然是它啊！」「省電又安全」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臉書社團「爆系知識家」，有位網友PO出家中的電暖器「暖風扇」做詢問「想請問大家這寒冷天氣 用這電暖比較省電還是冷暖機比較省電呢？謝謝回覆」。

結果大家一面倒留言，「冷暖氣機是用熱交換的，比較省電」、「冷暖氣機應該比較省電」、「變頻冷暖氣比較省電，也比較安全」、「當然是冷暖氣機，電熱吃電怪獸」。

但也有人提醒原PO，使用暖風扇要注意安全「這種耗電，耗氧，別忘開窗換氣，不可插在延長線上很危險，建議用冷暖空調，或陶瓷發熱型的」、「用這種電暖機，電線很容易超載，隨時要注意電線」。

▲電熱毯並非人人都適用，事實上，其實有6大族群使用時務必小心。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲不少人大推「電熱毯」好用又省電。（示意圖／翻攝自pexels ）
但也有人分享另一種省電神器，「唯一推電熱毯，一小時50w，一天一度電」、「我試過電暖扇，冷氣開暖氣…真的電熱毯最棒」、「電毯最省，冷暖機跟煤油爐差不多，電暖爐最兇」、「電毯優先，如果怕空氣太冷…建議冷暖器！」「睡覺…電毯才是王道啊」、「冷暖機啦！其實好用的還是電毯」、「電毯比較實在」。（編輯：詹鎰睿）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀