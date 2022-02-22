打趴所有家中電暖！內行曝「最強抗寒神器」：省電又實在
寒流來襲，全台冷颼颼，許多民眾都已做好抗寒準備。不過，就有網友擔心家中電暖器變成吃電怪獸，便到網路上PO文詢問哪個比較省錢呢？結果眾人一面倒分享，「當然是它啊！」「省電又安全」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-22 11:06:16｜2022-02-22 11:53:19
臉書社團「爆系知識家」，有位網友PO出家中的電暖器「暖風扇」做詢問「想請問大家這寒冷天氣 用這電暖比較省電還是冷暖機比較省電呢？謝謝回覆」。
結果大家一面倒留言，「冷暖氣機是用熱交換的，比較省電」、「冷暖氣機應該比較省電」、「變頻冷暖氣比較省電，也比較安全」、「當然是冷暖氣機，電熱吃電怪獸」。
但也有人提醒原PO，使用暖風扇要注意安全「這種耗電，耗氧，別忘開窗換氣，不可插在延長線上很危險，建議用冷暖空調，或陶瓷發熱型的」、「用這種電暖機，電線很容易超載，隨時要注意電線」。
但也有人分享另一種省電神器，「唯一推電熱毯，一小時50w，一天一度電」、「我試過電暖扇，冷氣開暖氣…真的電熱毯最棒」、「電毯最省，冷暖機跟煤油爐差不多，電暖爐最兇」、「電毯優先，如果怕空氣太冷…建議冷暖器！」「睡覺…電毯才是王道啊」、「冷暖機啦！其實好用的還是電毯」、「電毯比較實在」。（編輯：詹鎰睿）