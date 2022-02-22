台積電愛爆！眾喊「這科系」不唸太傻：年薪輕鬆破100萬
大學所選擇的科系不僅對個人職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響。對此，就有網友分享心中的「夢幻科系」，表示畢業後年薪輕鬆破百萬，讓他心動詢問「現在報考還來得及嗎？」而引起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-22 11:18:35
原PO於PTT上指出，近幾年台灣科技業人才荒，身邊有不少非四大、四中兩科碩士畢業的朋友，也能進到如台積電等大公司上班，就算無法進入一線廠，到二線、三線廠年薪也輕鬆破百萬，「現在只要是理工碩畢肯輪班，起薪幾乎就是50k起跳，年薪破百起跳，不想輪班去系統廠也是起薪45k起跳，一年17、18個月也不差了」。
原PO回憶，以往系統廠可能還能招募到四大四中畢業的員工，但近兩年能應徵到私立前段畢業就算不錯了。突然的轉變，讓他好奇詢問「現在是不是隨便唸個私立電資碩畢，也能進去科技業賺錢了啊？我看身邊朋友，不管唸哪間學校，只要是理工碩畢，第一年至少都有個80萬欸！文組現在報考私立電資碩士班還來得及嗎？」
問題曝光後，隨即引來鄉民們點頭直言，「現在一堆私立也跟著開電資碩，趕快搶還來得及」、「讀電資管他公私立排名多少，畢業即就業，新人百萬價，爽」、「電資>其他理工>>>>>文組」、「以後只有電資和其他，給薪還會繼續調高」、「你知我知，但還是有傻子選名校唸糞系」。
但也有人提出不同看法，認為「我認識一些文組也過得不錯」、「頂大文組當sales屌打輪班產線仔吧」、「那我認識好幾個文組不到30歲就破百的是怎樣？」、「我表妹台大會計學碩也是進google啊，誰說文組沒前途？」（編輯：陳雅雲）