你家有多少？「1家電」北部人都2台起跳 眾嘆：不能沒有
家中電器各個都有不同使用功能，能讓生活更加便利、舒適，而由於台灣特殊氣候，最熱賣的電器之一就是除濕機，就有一名網友好奇問「一般家裡都是買幾台除濕機啊？」貼文曝光後，竟有網友表示家裡放了高達10台除濕機，還有人高喊：「住北部不能沒有除濕機！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-22 11:57:12
該名網友昨（21）日在《Mobile01》論壇中發文，表示每次只要天氣不好、空氣濕度過高，就會覺得除濕機很不夠用，不過平時也不是一直都會用到，因此好奇問大家：「一般家裡都是買幾台除濕機啊？」
貼文一出，網友紛紛留言，「我家目前是10台，一半是朋友送的二手品，2台放地下室車庫設定適濕開著，1台放封閉的後院曬衣服才開，其他兩三台看情況，其他大多就放著而已」、「我家1層樓2台！共6台除濕機」、「個人房間除濕基本上是全年無休，更衣室內的真皮包包也還是發霉」、「台灣濕度真的太可怕」、「我知道有人家裡擺個4、5台，不然會發霉」、「北部2月幾乎都在下雨除濕機也都天天開著」、「住北部不能沒有除濕機」。
另外，還有網友直言，「網路一堆濕度過高對人及居家影響文章，最易見的就是發霉、牆壁壁癌、廁所黑霉⋯對人有什麼影響這不用再解釋了吧，人體最舒適的相對濕度為50–60%，70%就很容易發霉，吹南風時的潮濕，嚴重的牆壁、地磚都會出水了⋯除濕機可說是必備家電」。 （編輯：賴禹妡）