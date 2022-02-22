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全家結帳「隨口說一句」中獎了！客羨慕全跪：這禮物超大

▲一名女網友至全家消費時，隨口說一句話，竟讓她意外中獎了。（示意圖／翻攝自全家日本FamilyMart Japan臉書粉專）
▲一名女網友至全家消費時，隨口說一句話，竟讓她意外中獎了。（示意圖／翻攝自全家日本FamilyMart Japan臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-02-22 11:56:39

台灣超商密集度高，店內除了販賣多樣商品，和提供便利福利以外，也會時常推出限定產品或優惠，吸引消費者購買。對此，就有一名女網友到全家消費時，隨口說了一句話，竟讓她意外中大獎，過程也掀起客人們羨慕直呼「很好運！」

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原PO於臉書社團《7-11全家 各超商新品資訊共享》上分享，表示前陣子她隨口詢問一名店員「有沒有可能還有好事花生蛋捲？」沒想到對方尷尬透露店內只進一盒，之前早已賣掉，讓她一聽相當失望。

但下秒店員暖心補上一句「但可以幫妳看看還能不能訂！」讓原PO瞬間豁然開朗，而她仔細一瞧，也發現這名店員正是店長，「但當下也沒留下聯絡電話，因為覺得希望應該很渺茫。」

到了情人節當天，原PO下班後再到店內消費時，店長竟一見到她馬上提著禮盒出來表示「訂到了！」意外獲得的小確幸，她隨即感動直呼「開心到只想快點結帳差點忘了小孩早餐，無論它是否真實好吃，但這個服務在情人節這天我覺得是超級大的禮物」。

▲女網友在全家消費時，意外因隨口一句話獲得驚喜。（圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享臉書）
▲女網友在全家消費時，意外因隨口一句話獲得驚喜。（圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享臉書）
貼文一出，隨即引來眾人羨慕留言，「遇到的店員人很好～～」、「真的有中獎了的感覺！！！」、「感覺很好運」、「這盒吃起來一定特別暖」、「店員會不會太貼心了」。

甚至有過來人分享類似經歷，直言「昨天也在娘家附近遇到某店主問我要的是不是這盒，直接把她留下的最後一盒讓給我，真是太感謝她了！！！」、「我剛剛傳群組問店長，店長說有最後一盒，可以幫我留。太開心了」。（編輯：陳雅雲）

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