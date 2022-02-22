大埔鐵板燒掛「神秘布條」？內行一看眼睛全亮：這就對了
知名平價連鎖餐飲「大埔鐵板燒」擄獲許多人的胃，只要點選一道主菜就能現炒現吃，美味又方便，而近日，一名網友分享，自己在路上偶然看見某家分店掛起紅布條，看完內容後他大吃一驚，馬上拍照分享，立刻引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-22 13:26:43
該名網友表示，自己走在路上時，突然瞄到路邊轉角處的大埔鐵板燒掛上紅布條，好奇心驅使下他就去看了上方的內容，結果布條上寫著「即日起營業至凌晨3點」，由於大埔鐵板燒營業時間大多都未到3點這麼晚，因此看完他感到有些納悶，並好奇詢問「誰會在凌晨三點吃鐵板燒」？
原PO問題一拋出，不到1小時已吸引千名網友灌爆言區，「凌晨的店幾乎都客滿，很好賺耶」、「很多人會當宵夜吃啊」、「你還太年輕了」、「超商、豆漿店之外的新選項」、「夜生活文化大有人在」、「半夜懶惰又想吃粗飽，鐵板燒是超好的選擇」。
針對營業時間，內行網友則表示，「最晚只吃過到2點的，其他都要另外找」、「開到3點的話，2點多想吃就沒有時間壓力了」、「營業時間還是看地點，人比較少就不會選擇開那麼晚」、「3點這個時間沒有對手，根本無敵」、「晚關店1小時真的差很多」、「台南蠻多開更晚的」。（編輯：張志浩）