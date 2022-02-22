好市多咖啡「全新設計」比超商猛！會員全跪：不會吃虧了
近年來美式賣場「好市多」在台人氣大增，店內不僅有高CP值的商品外，熟食區所販賣的人氣美食，總能吸引眾多會員購買。對此，就有網友最近發現好市多咖啡的全新設計，興奮直呼「以後不會吃虧了！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-22 14:11:51
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，大讚表示「杯蓋改成這樣很方便！」緊接著貼出數張照片，只見畫面中，是一杯好市多販賣部的熱咖啡，仔細一瞧，容器上的杯蓋在飲用口處做出改變，其設計變為扣壓式密封，讓飲品溢出的問題減少許多。
貼文一出，立馬引來客人激動大讚，「真的方便，很喜歡這個設計」、「我超愛這個杯蓋！希望大家都可以換成這個杯蓋，好開、好飲用、好蓋回」、「我都會留下來，當作小7或全家的杯蓋」、「感覺比超商厲害欸！！」、「上次去有發現。真的很好用！」、「所有賣咖啡的，就這個設計最方便」、「這樣就不會灑出來了...之前很常漏出來感覺很吃虧就沒買」。
甚至有人期望冰咖啡的杯蓋也能改善，「希望冰咖啡的杯蓋也能改善就是…」、「+1，我有打去客服反應，因為我有時候一次買五杯以上，用冰咖啡杯蓋真的會溢出來，很不方便」。（編輯：陳雅雲）