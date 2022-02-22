小時候人人都有！「神秘狗玩偶」掀回憶 她一抱就是30年
許多孩子習慣抱著玩偶、被被才能安心入睡。不過，近日就有網友求問一款多年前的絨毛玩偶，沒想到竟釣出眾人回憶，更有人表示，目前已經傳給孩子抱，而且擁有30年的歷史。
編輯中心/綜合報導
2022-02-22 16:45:57
有位女網友到臉書社團「爆怨公社」PO文求助，「姪女睡覺不能缺少的東西，想再找一隻，不知道哪裡還可以買到？」
怎料，不少人紛紛回憶，「我也有ㄧ隻，小學我媽給我買的，一直到現在還在抱」、「我小時候也有買一隻欸，但去年舊家大掃除租人，應該已經掰掰了」、「我小時候也有一隻，原來大家都有」。
更有人透露，該款玩偶似乎年代久遠，幾乎找不到同樣款式了，「我的已經抱了20年，也找不到一樣的了」、「我也有一隻，抱了快15年，都快脫毛」、「我也有ㄧ隻！我小時候到玩伴，30年了！現在傳給我兒子抱」、「我也有一隻，18年前在金石堂買的」。
據網友分享的照片以及留言顯示，該款絨毛娃娃上面確定有「Anypet」的標籤，尺寸似乎還有大中小之分，模樣是穿著黃色衣服、西施犬造型的絨毛娃娃。而在蝦皮購物上面要價1299元~1699元，但已經通通售完。（編輯：詹鎰睿）