咖啡廳平日上午也一堆人！他疑惑「不用上班？」 真相曝
現代生活節奏緊湊，不少上班族都習慣早上買一杯咖啡來提振精神。但是有網友觀察到，住家附近的咖啡廳，平日上午仍有不少人選擇內用，開始疑惑「這些人不用上班？」貼文隨即引起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-22 16:39:20｜2022-02-22 16:40:25
原PO在論壇Dcard上發文提到「我是新竹人，最近待業，結果發現平日的上午，家裡附近的咖啡廳每天都很多人，而且價錢還不便宜，明明是平日，台灣真的有這麼多人不用上班嗎？」
問題曝光後，立刻有不少網友回應「你去爬山也會發現大家都不用上班，平日滿滿人」、「同感+1，之前待業時逛街，到巨城 也是覺得人怎麼不少」、「可能是業務要談事情或是退休人士」、「我通常出遊會挑日、一，禮拜一請假，但即使是禮拜一，景點還是很多人，我也都覺得他們不用上班嗎？」
隨後也有內行解答「咖啡廳產生的歷史緣由，在幾百年前就是用於社交的場所，是拿來談工作的」、「很多人的工作是在外的，業務等工作都是滿常去外面的，所以不是不用上班，而是工作的地方不是辦公室」、「說不定是竹科的人啊，很多IT會在咖啡店工作」、「很多工作都排休不一定放假日」、「又不是大家都是白天上班…」。（編輯：潘毅）