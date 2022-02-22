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麻辣燙「加什麼料最划算」？老饕秒推1聖物：不夾真的虧

▲寒流來襲，麻辣燙是不少人用餐的選擇，對此網友也分享，自己每次都點了什麼料，讓口感瞬間升級。（圖／記者張志浩攝）
▲寒流來襲，麻辣燙是不少人用餐的選擇，對此網友也分享，自己每次都點了什麼料，讓口感瞬間升級。（圖／記者張志浩攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-22 17:05:47

麻辣燙、火鍋和滷味等主食，在寒冷的天氣下，吃一口總能帶給人們滿滿的溫暖，而麻辣燙本身就有的辛辣感，更是對抗低溫的一大利器，對此就有網友分享吃麻辣燙時，一定要加入的食材，好吃程度甚至勝過肉片。

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一名網友在PTT發文提到，他平常在吃麻辣燙時，都會發現一個現象，就是「豆皮比肉還好吃」？原PO指出，吃麻辣燙或加熱滷味，豆皮其實是常見的選擇，「一捲炸豆皮通常賣10到20元，一份肉則要價30到50元」，兩者在價錢上有一定差異。

▲搜狐美食專欄《Lily談美食》分享，「韭菜」搭配「豆皮」一起炒，不用加肉炒就很好吃，不僅「鮮」氣十足，還富含營養價值。（圖／網友提供）
▲原PO認為，豆皮加入麻辣燙後，又香又有口感，還會吸湯汁， 整體造型也酷似肉片，但整體還說卻更好吃。（圖／網友提供）
原PO接著說道，「但其實這種店家的肉，好像都用比較一般品質的，主要就只是要吃到肉的感覺」，反觀豆皮，每間的水準都很穩定，味道口感都差不多，且「煮好後又香又有口感，還會吸湯汁， 整體造型也酷似肉片」，久而久之，原PO都只點豆皮不點肉了，對此他也好奇詢問，「豆皮比肉好吃正常嗎」？

話題一拋出，也釣出一些老饕留言回應，「湯汁讚，豆皮吸了也超好吃」、「便宜的肉還不如豆製品好吃」、「必點，豆皮吸很多汁，完勝肉片」、「其實花干也不錯」、「豆皮半張15，划算」；不過也有人認為「豆皮現在沒那麼便宜了」、「10元已經是成本價了，應該會再貴一點」。（編輯：張志浩）

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