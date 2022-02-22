好市多「1神物」買15年用不完！過來人全認了：變傳家寶
知名美式賣場「好市多」有著不少獨特且高CP值的商品，因此深受國人喜愛。日前就有位爸爸分享，15年前曾到好市多買了「1神物」，到現在女兒已經出嫁了都還沒用完，貼文隨即掀起過來人共鳴「都變傳家寶了」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-22 17:30:08
原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》上發貼出一張鋁箔紙的照片，並提到「大家有看過這商品嗎？我辦卡15年，當時帶著才小6的女兒，前三次入場就買了這個鋁箔紙，當時一組是兩盒」。
沒想到15年過去了，原PO女兒早已長大成人已經嫁為人妻，但當時買的鋁箔紙卻還沒用完，他也不禁讚嘆「我家有做烘焙，算用的多的，結果現在還剩3/4捲，就給女兒拿去用吧，沒想到好市多的商品也有用到第2代的一天」。
不少過來人看完也紛紛回應「傳家寶系列之鋁箔紙」、「原來錫箔紙也可以當嫁妝呢」、「我家裡這一卷也10年了」、「錫紙恆久遠，一捲永流傳」。
這款鋁箔紙在十多年後歷經改款，目前已經在好市多官網找不到原PO當時購買的規格，但目前仍有販售的則為一卷304.8公尺，相較其他市面產品常見小包裝的7至14公尺而言，仍然相當誇張，10年用不完也是相當合理。（編輯：潘毅）