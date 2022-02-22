他上班時數爆表想休假！老闆一聽冷回「8字」 全場搖頭
公司業務繁忙時，老闆多半都會要求員工加班處理。不過有位男子近一週內上班時數將近60小時，累到提出休假請求，卻被老闆用「8個字」回嗆，詳細經過曝光也引起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-22 23:44:33
原PO在臉書《靠北老闆/主管2.0》上發文提到「我這一週上班時數快達到60(小時)了，跟老闆討論休假，他卻只回我一句『我也很久沒休了啊』」。
這樣的回答讓原PO只能在內心OS「啊老闆那我也可以跟你領一樣的薪水嗎？」不少網友看完後也相當無奈「有些老闆搞不清楚自己的定位啊」、「以前老闆懂得犒賞員工，現在老闆犒賞自己，覺得自己很辛苦」、「我遇過類似的事情，然後年後辭了」、「我前老闆也是，一直說連續好幾天都工作到凌晨三點，說我們要再多付出時間在公司，乾我屁事，賺到的又沒分給我們」。
但根據勞基法現行規定，勞工正常工作時間，每日不得超過八小時，每週不得超過四十小時。若真需要加班，勞基法第 32 條也說明，一天的正常上班時間加上加班時數，不能超過 12 小時，也就是一天不能加班超過 4 小時，而且一個月的加班總時數更不能超過 46 小時。（編輯：潘毅）