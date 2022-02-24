男性一夜七次好狼狽　中醫調理重拾信心

60歲的李伯伯長時間晚上睡不好，常常是睡夢中突然有尿意，站在小便斗前卻無法順利解尿，有時需要數分鐘才能解尿完畢，而在家睡覺時，甚至一晚有時候起來6至7次，卻也尿不出什麼；李伯伯自嘲，「醫師你是不知道，我也是一夜七次郎捏，狼狽的那種啦！」
記者陳志仁／新北報導
2022-02-24 07:00:00
衛生福利部臺北醫院中醫科醫師賴博政表示，困擾李伯伯的是，常見的良性攝護腺肥大，隨著年紀增長，發生機率也會增加，常見好發於50至80歲；尤其冬天天氣冷，小便的頻率更頻繁，形成的原因與種族、飲食、基因遺傳、男性荷爾蒙都有關，症狀例如解尿後有殘尿感、頻尿、小便斷續、解尿有急迫感、小便無力、需用力才能排尿、夜尿。
賴博政指出，中醫以溫養下元、補益腎陽為主進行治療，兼調心腎，遵從醫囑服藥並搭配針灸治療約2至3個月，李伯伯的夜尿頻率，從每晚6至7次減少到1至2次，大幅改善睡眠品質，也讓李伯伯重拾自信。
小便頻尿就是腎虛嗎？賴博政說，「未必都是腎虛，每個人的身體狀況都不同，切勿聽信偏方進行非正規醫療的行為！」小便能順利排出，主要涉及的臟腑有肺、脾、腎和膀胱，在生理情況下，水液通過脾的轉輸、肺的肅降，下達於腎，再經過腎功能，將不需要的代謝廢物下輸膀胱，而排出體外。
若其中環節失常，就有可能發生「隆閉」的症狀，意即小便不利，例如小便少、點滴不暢、閉塞不通；另外，中醫也強調小便的通利流暢與氣血順暢有關，若是氣機阻滯或是血瘀阻塞，也會影響小便狀況。
賴博政建議，年過50歲就應重視攝護腺的保養，並定期追蹤檢查身體狀況，保持適量飲水、充足運動、多吃蕃茄和綠色蔬果、不憋尿，飲食忌刺激性食物，如油炸、辛辣食物、烈酒；若有排尿異常、血尿等狀況，應立即就醫。