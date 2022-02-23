哪個家電買了最有感？台人讚爆「這2台」：只後悔沒早買
每個人家中都擁有許多功能不同的電器，對此就有網友好奇問「哪個生活家電買完之後絕不會後悔」？貼文曝光後，最高票的就是變頻冷暖空調及除濕機，不少網友狂讚：「冷暖空調，太冷太熱都用的上」、「除濕機真的很好用，房間每天儲滿兩桶水」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-23 07:09:49
該名網友昨（22）日在PTT貼文，他以「哪個生活家電買完之後絕不會後悔」為題，表示現代人日常生活根本離不開家電，他自己認為最實用的是冰箱，「另外像掃地機器人、空氣清淨機也是用過就回不去了」，尤其空氣清淨機更是過敏人福音，只後悔沒有早點買。
貼文一出，網友紛紛留言，「洗衣機最實用」、「必要的都不會後悔吧」、「家有婚姻三機的我首選絕對是烘衣機」、「電動牙刷」、「空氣清淨機真的很實用」、「現在絕對是電熱毯」、「婚姻三機，真的是後悔太晚買」、「洗碗機，水電費比使用錢省，又省時間」。
不過，最多人提到變頻冷暖空調及除濕機是買了最有感的家電，「變頻冷暖空調」、「我目前最後悔的就是沒加3000升冷暖氣機」、「冷暖空調，太冷太熱都用的上」、「之前買冷氣被勸退南部用不到冷暖，事後想想也是有點後悔」、「除濕機與變頻冷暖空調」、「扣除必備的，覺得除濕機最重要」、「北部的話除濕機吧」、「除濕機、拖地機器人」、「除濕機、空氣清淨機、烘衣機」、「暖氣、掃地機器人、除濕機，這三個是我回不去的東西」、「除濕機真的很好用，房間每天儲滿兩桶水」、「除濕機買了一直開」。（編輯：賴禹妡）