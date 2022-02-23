最多2的一天！他捕捉「這畫面」更神奇 45萬人看了秒跪
不少人將昨（22）日視為特別的日子，因為是2022年2月22日，且又是農曆22日，還正巧是星期二，可說是同數字最多的一天，許多人都等著22點22分截圖手機桌面，展現百年一見的特殊場面，就有一名日本網友為了這天，在時鐘前屏息等待，捕捉了「超神奇畫面」，讓45萬名網友全跪了，直呼：「這真太了不起了！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-23 08:44:44
該名日本網友Tavata在推特上貼文表示「2022 年2月22日凌晨2點22分！我做到了！大成功！」只見照片中，不僅是時間顯示為2022年2月22日2點22分22秒，溫度還是22.2度，濕度更是22％，算起來畫面中就有13個2，看起來十分神奇，照片曝光後，也累積了45萬人按讚。
對此，日本網友紛紛讚歎，「這也太完美了吧」、「誰給這傢伙一面金牌」、「攔截更多2個兇猛男子」、「設定濕度太厲害了」、「好吧，你贏了」、「這我必須截圖」、「這真太了不起了」、「有濕度和溫度真的太神奇了」、「絕對是一個奇蹟」。
台灣網友也表示，「可惜是日本的，如果是台灣的還會寫星期二」、「那晚上22:22也要記錄一下啊」、「13個2」、「慢著，濕度22應該是很糟糕呀」、「200年後再來一次」、「濕度22%蠻猛的」、「期待推主2222.2.22的照片」。（編輯：賴禹妡）