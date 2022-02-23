媽從小幫存紅包！20歲妹見「戶頭數字」嚇傻 網一看羨炸
許多人過年都會領到長輩們給的紅包，就有一名網友曬出存摺，表示裡頭有這20年來爸媽替她存下來的紅包錢，金額竟已累積80多萬，令不少人羨慕直呼：「我小時候說要存起來的紅包錢，完全都不見了！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-23 10:03:17
該名網友在Dcard中貼文，她以「從初生存到現在的錢」為題，表示爸媽從小就會替她把過年紅包存起來，規定她不能花掉，結果一路存到20歲，戶頭內竟已經累積80萬，讓她直呼：「希望再接再厲，最近想拿一些出來投資？希望快點有人生中的第一桶金。」
貼文曝光後，網友們紛紛羨慕留言，「真的超級羨慕紅包真的有被存下來的人」、「覺得羨慕，出社會自己賺錢了也沒有80萬」、「我小時候說要存起來的紅包錢，完全都不見了」、「以後我也要幫我的小孩存錢！！有這種爸媽真的很幸福」、「你的紅包量是我的4倍，羨慕」。
而原PO事後也解釋，其實戶頭中有約三分之一到四分之一的錢是自己打工賺來的，每年紅包最多也就1、2萬，發文單純只是為了分享原來紅包存到20歲有這麼多錢，非常感謝父母讓她衣食無缺，未來也打算將一部分的金額放數位活存，另一部分則定期定額ETF。（編輯：賴禹妡）