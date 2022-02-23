戶頭剩40元！女大生「2千活一個月」崩潰 網曝神APP救急
許多大學生除了要背房貸，還需在外租屋，每個月底時常荷包空空，就有一名女大生貼文求助，她身上只剩下2000多元，想知道怎麼樣用最少的錢過一個月？貼文曝光後，不少人建議她下載打工APP，可以快速領到現金救急：「小雞上工有很多任務可以去看看！基本上給的薪資都不會太低，可以應急！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-23 11:12:55
該名網友18日在Dcard中貼文，他以「怎麼樣用最少的錢過一個月？」為題，表示在外租房子還要背學貸，最近又剛好出了點事情，導致戶頭存款加錢包的錢，只剩2000塊，現在電費手機費都還沒繳，讓她無奈求助：「請問有人可以分享很窮的時候怎麼吃三餐？日子真的要過不下去了！」
貼文一出，網友紛紛留言建議，「妳還是跟家裡說一下吧⋯40塊有點跨張…」、「方不方便先跟比較要好的朋友借呢？ 至少應應急先」、「吐司吧⋯不過金流還是要處理好」、「買一包糖跟吐司，喝點糖水能避免血糖太低」、「是印尼店買印尼泡麵，一包好像9-10塊錢，買一箱，可以很好的撐過去」、「臉書有剩食社團，通常是劇組或辦活動剩的便當之類的（不是什麼不乾淨的東西），可以去拿幾個回家冰就可以省幾餐了」、「40塊真的沒辦法了，先跟身邊的朋友借吧」。
另外，也有許多人推薦原PO使用「小雞上工」APP，可以在上頭找臨時打工的任務賺救急金，「小雞上工有很多臨時的，去打個臨時工，一天馬上賺一千多，至少救急一下」、「推薦去找那種六日的臨時工讀，當日現結，也不怕被拖到薪水，有些甚至還會供餐」、「小雞上工有很多任務可以去看看！基本上給的薪資都不會太低，可以應急」、「小雞打工找任務！ 都可以現領的」。（編輯：賴禹妡）