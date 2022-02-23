「身體特徵」遭同學轟耍跩！白癡公主嘆：沒人敢跟我說話
擁有154萬訂閱的YouTuber「白癡公主」，因搞笑又自然的風格，再加上時不時開黃腔讓許多粉絲愛到不行。事實上，白癡公主日前就透露，曾經因為臉蛋的關係，導致在學生時期，甚至沒有人願意和她講話。
編輯中心/綜合報導
2022-02-23 11:29:33｜2022-02-23 12:32:59
白癡公主（痴痴）22日臉書發文以「你在不爽什麼？為什麼不笑看起來在生氣？」為標題PO文，她回憶，原來在求學過程中，她很常被同學誤會，才上高中一個禮拜就沒有人敢和她講話，後來才知道女同學們都以為她在耍跩。
白癡公主提到，直到高中畢業才被同學提醒「妳要記得笑喔…」後來也順利在大學教到新朋友「所以，我聽學長姐講話笑、跟初次見面的同學也笑、自我介紹時也是笑容滿面，因此我在大學的迎新茶會就交到朋友了呢。」
幸好，白癡公主表示，現在已經不會要到提醒才知道要笑的程度了，同時也忍不住自嘲「而且眼下細紋和魚尾紋多到可以夾蚊子，可見平時笑有多真誠呵呵。如果看到我面無表情，我應該，只是很認真的在想等等要吃什麼…」。
網友紛紛留言鼓勵「妳好像關之琳哦！」「沒事沒事，我之前也是不笑，別人以為我在不爽」、「喜歡癡癡酷酷的樣子」、「很兇可是很好看啊」、「這樣臭臉，反而很很吸引人」。（編輯：詹鎰睿）