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因工作截肢！公司「2動作逼人走」　她心冷：我像牙線棒

▲有位女網友分享，當初工作發生意外截肢後，換來公司的無情對待。（示意圖／Pixabay）
▲有位女網友分享，當初工作發生意外截肢後，換來公司的無情對待。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-02-23 12:39:36

台灣日前發生一起工廠女員工，工作時意外截肢，其公司處理態度更引起民眾怒火。對此，有位女網友就以過來人身份分享，同樣意外截肢的她，卻換來公司無情對待，頻頻要求簽離職書，甚至還反過來在公司內部造謠。

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近日，有位女網友看到新聞後，決定在Dcard上以「嗨！我也是截肢女孩」的標題和大家分享。她回憶，當時擔任手工具包裝員的她，在2015年不幸意外，造成食指第一節斷掉。

「那天我被小組長分配到使用壓床，那是我第一次使用這種機器，平常都是做很安全的包裝工作」不過，壓床機上有貼一張警告標語「禁止腳踩，請用手壓」，結果她仍選擇相信小組長，並依照指示操作，結果就發生事故。怎料，事發後，經理還刻意繞到較遠的中小型醫院，直到被告知事情嚴重性，才趕緊載到大醫院動手術。

「妳這個就算接回去，很高機率會壞死」聽完醫生話後，原PO無法承受，再看著趕來醫院的爸爸才忍不住崩潰大哭，「妳不是最勇敢了嗎？沒事的，其實我知道爸爸的心比我還痛」，雖然沒有住院，但回家後媽媽也是眼眶泛淚，只能抱著她。

▲有位女網友分享，當初工作發生意外截肢後，換來公司的無情對待。（示意圖／Pixabay）
▲最終造成女網友食指斷裂，7年後才逐漸走出陰霾。（示意圖,非當事人／Pixabay）
無奈公司處理態度，卻讓原PO徹底心寒，不僅沒有幫忙申請勞保職災輔助金，更頻頻要求趕快把離職書簽一簽，「雖然我才21歲，但真的沒有笨到會乖乖簽離職書呢，好讓你們逃避責任」。

事後，原PO心累並向公司告知「最近有點忙，過幾天再去簽」卻遭到經理反斥「都已經成年了，事情要懂得分辨輕重緩急！」另外，她也從同事口中得知，「公司裡的人說妳死要錢，明明是自己粗心造成，憑什麼要錢？」就連那位小組長都在謊稱，是她自己用腳踩的，這讓原PO氣到不行「被捅刀的感覺就是…真想一把火把那間公司燒了！」

雖然最後雙方達成協議，原PO也拿到50萬元和解金，但她真正痛苦的心理層面才正要開始，如今事發已經7年了，她才決定接受一切，「我仍然沒有勇氣笑笑地對別人說這些事，但是藏得也累了，我期許自己要開始接受這一切」。

最後原PO也向那位截肢女孩喊話，「我知道妳有多痛苦，如果可以我真的好想抱抱妳，聽聽妳的悲傷，或許我的傷痛沒辦法和妳相比，但我們都一樣遇到了很痛苦的事，我知道真的很難，但我希望妳可以花比我少的時間接受這一切，如果不行，那我希望妳可以想想我跟妳一起在修復自己的路上走著，我相信總有一天我們會一起開朗快樂的面對這世界」。（編輯：詹鎰睿）

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