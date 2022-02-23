好市多取消「1規定」！會員眼睛全亮 秒嗨翻：等好久了
知名美式賣場好市多因時常販售優惠商品而深受台灣人喜愛，其中自有品牌科克蘭鮮乳更是造成許多顧客瘋搶，也因此官方祭出限購令，規定每張會員卡只能限購1組（2瓶）的科克蘭鮮乳，不過近期有網友發現，好市多已經取消科克蘭鮮乳的限購令，讓大批網友嗨喊：「真是個好消息！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-23 12:37:19｜2022-02-23 12:49:42
該名網友21日在臉書「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」中貼文，他表示去好市多時發現科克蘭鮮乳取消購買限制了，立刻搬一箱回家，高興直呼：「是因為天氣涼快嗎？星期一早上去的人不多！」
貼文一出，許多網友立馬嗨喊，「感謝原PO的資訊，讓我今天買了一箱」、「真是個好消息」、「每次去都會買，好久沒看到了」、「台南上禮拜買還是有限制」、「上星期去鮮奶也沒限量，超開心的～抱四罐回家，我家ㄧ個禮拜喝一罐」、「沒限購就是好消息的開始，可能之後船運要正常了」、「中壢早上看好多人都一箱二箱的搬」、「不限購了，太好了」。
也有不少人哀嚎，「又買不到了」、「昨天中壢店空空的」、「今天還是沒買到」、「我已經兩個星期都買不到了」、「我週末去都沒貨」、「不限購⋯一般上班族會不會又更容易買不到了」、「天氣變冷還是很難買」。（編輯：賴禹妡）