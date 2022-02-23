面試要填「前主管電話」？過來人曝最佳解法：沒寫也錄取
在求職的面試過程中，不少公司會請求職者在現場重新填寫履歷，更常會要求留下「前主管資料」，讓不少人感到相當困擾，對此，則有網友分享最佳解法，即使不透漏敏感個資，也能錄取想要的職缺。
編輯中心/綜合報導
2022-02-23 12:55:39
根據一名求職者於Dcard困擾發問，他表示最近正想轉職新工作，卻發現不少公司投了求職網履歷後，又要求另外填寫公司自己的履歷表，讓他相當不解，且除了基本資料外，有些還會要求填寫家人的身家背景，以及需要填上前主管的姓名及電話，讓他無奈表示「就算有個資法保護，但誰知道公司會不會妥善保存，而且大家會跟前主管們保持聯絡和要電話號碼嗎？」
對此，有內行網友解答，公司會要求另外填寫履歷的原因是「個資法」，各家公司的制式履歷表上面，應該會有蒐集個資的宣告，表示經過你同意填寫，他也提到若涉及「敏感個資或他人個資」，求職者有疑慮也可以不要填。
他也建議求職者可以如何拒絕，那就是當HR可能會暗示你，填寫越完整的履歷表，面試主管比較容易完整認識你之類的話，建議直接回覆「有些欄位涉及敏感個資，希望等面談確定有錄取後，我先跟當事人打聲招呼再填寫，也是對他們的尊重」，並且透漏，大多數時候，敏感個資不填寫真的無所謂，公司不會在意。
而不少有類似經驗的網友也分享「面試前我都會先詢問這些個資是否都要填寫，目前遇過的HR都說可以不填」、「我換工作都是在職找，所以都不填，HR知道是在職通常就不會為難了」、「我前公司主管還把印出來的面試者履歷，放回影印機回收紙區變二次利用紙，上面還有人家的個資欸傻眼，有夠不尊重人」。（編輯：鍾怡婷）