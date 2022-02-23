同事偷找新工作！人資打來探聽 主管1動作「創造雙贏」
不少公司會致電給面試者的前主管，為了查核履歷真實性，以及打聽前份工作的表現狀況，不料，卻有網友分享自己的特殊經歷，公司中有位同事悄悄面試新工作後，現任職的公司主管接到人資電話，竟然不生氣，甚至狂讚該位員工，讓對方在新公司加分不少， 而原因則讓網友紛紛大讚「創造雙贏」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-23 13:44:15
據原PO於Dcard分享，自己曾經遇過一位雷同事，自我感覺良好又沒能力、與同事主管相處都不融洽，主管想要讓該員工離職，卻又不願意付資遣費，於是長期冷處理，直到該員工自行決定換工作，當主管一接到面試公司打來探聽工作能力時，立刻一反常態狂讚這位員工，最終也真的順利讓他得到新工作。
原po最後也逗趣表示，「所以不是只有面試者可能虛造資歷，接到查核電話的主管也可以唷」。不少網友則紛紛表示，「正常發揮，不想翻臉就幫他找下家，兩人都獲利，下家倒楣」、「讚，我就愛這種主管」、「不用付資遣費當然大讚」。
但也有網友對於主管的方法，表示不認同，「不太懂你們主管有什麼好稱讚的，不適任的員工趕快資遣錢付一付再找新人，不是最快解決的方式嗎？同時也可以儘快減輕其他同事的業務量」。（編輯：鍾怡婷）