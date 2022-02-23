上班族必看！2022風水佈局「6大招」　提升業績增進財源

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一、東北方財帛位：
「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。
二、西北方驛馬位：
「驛馬星」主掌異動升遷、搬家，當所處的職位不是自己喜歡，或想從南部調北部，或北部調南部一直沒辦法如願，可在家中或辦公室此方位擺設金屬製或陶瓷土製的馬，而馬不可趴臥，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，往往可以令你心想事成。
三、西南方官祿位：
「官祿星」主掌晉升、升官發財、喜慶，想步步高昇、升官發財的人，可在此方位，擺設擺設五帝錢或木雕的馬，馬不可臥趴，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，否則，馬的頭向內就跑不出去了。
四、「聚財位」守財：
客廳斜對角L形角落，也就是「藏風聚氣」的位置，就是「聚財位」，擺設財神爺、彌勒佛、水晶球、水晶洞、錢母、財神符。該財位有什麼要特別注意得地方呢？
第1、不可在該位置開門，否則就沒有財位；第2、該位置不可為走道；第3、不可放置會震動的東西，如喇叭；第4、不可放置干擾磁場的器具，如電話總機、電磁爐；第5、不可放置會蒸發的東西，如熱水瓶；第6、不可放置污穢的東西，如垃圾。若違反了以上其中一項，可就會讓您「漏財」，甚至「無財」，豈可不重視！
五、開運飾品旺財：
虎被譽為“百獸之王” 威風八面，是勇猛、威武、剛強、活力、威嚴、榮耀與權勢的象徵；「虎者，陽物，百獸之長，能執博挫銳，噬食鬼魅」，虎鎮宅、驅邪、辟災外，也寄寓著嚮往吉祥、幸福的祈佑觀念。「虎」與「福」同音，今年開運招財吉獸是豼貅、虎爺，可以將其擺設在「聚財位」、大門口內或外，面向外招財。
六、客廳要乾淨整齊：
客廳是對外溝通的樞紐，不管客廳是否金碧輝煌，還是簡單清爽，一個乾淨整齊的客廳，才能讓家人住得舒適，讓客人感受溫馨。客廳的整潔與否，同時也暗示著主人的好客與否。好客的人家總會將客廳佈置得舒適大方，能讓客人有賓至如歸的感覺。
不管客廳是否簡單，舒適大方的客廳肯定會讓客人更願意到您的家中做客，反之，如果客廳髒亂不堪，客人又怎麽會願意經常過來做客呢？因此，要隨時保持客廳的乾淨整齊，避免在客廳堆放垃圾雜物，若是客廳內有什麼東西壞了也要趕快修復，才可凝聚家人的向心力，並增強個人的財運，同時能夠營造良好的人際關係。（編輯：鍾怡婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。