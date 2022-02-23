火鍋店推「貓貓送餐服務」？網友少女心大噴發：它超可愛
近期氣溫連日低溫，許多人都會去火鍋店用餐暖暖身，就有位網友全家去知名連鎖火鍋店時，發現店內竟出現了「機器貓送餐服務」，如此可愛的設備讓小孩大呼驚奇，他也將這可愛的「送餐員」發上網路，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-23 16:59:11
原PO於Dcard中發文，說明自己相當喜愛涮乃葉這家連鎖火鍋店，但因年紀增長就減少拜訪的次數，近期帶著全家進店用餐，竟發現店中出現一個超萌店員「機器貓送餐員」，女兒對這個有趣的設備頗感興趣，於是他點了好幾次的餐讓女兒過癮「辛苦機器貓了！」
許多網友也知道這台機器，紛紛稱讚「這隻叫小葉葉，超可愛的哈哈，上次吃覺得送餐蠻快的」、「他超可愛ʕ•ᴥ•ʔ」、「上次有遇過覺得對社交恐懼症的我很方便耶！不用按服務鈴請別人點餐，而且還可以點很多（因為跟服務員點餐 如果點很多很拍謝）雖然真的蠻擋路ㄉ」、「我看過他送菜卡在角落」，有人表示其它店家也有相關服務「現在輕井澤 海底撈也都有了」、「湯棧是帶位的！」。
部分顧客和店員則覺得機器貓送餐員動作緩慢，相當擋路「我都一個人去吃，是坐內側，就覺得這個送餐好麻煩……」、「我覺得這個很麻煩 我吃一吃還要停下來端盤子」、「我在輕井澤體系上班 現在每天都要繞開這隻貓走路 超麻煩 很擋路 有時候客人亂點 他還會直接給你停下來ಠ_ಠ」、「身為員工覺得他好笨 忙就算了他還擋路」。 （編輯：李惠婷）