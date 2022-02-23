何種家電買了最後悔？「上榜2物」曾夯翻：都曾經想買過
不管是單獨生活還是整個家庭，每日都有做不完的家事需要處理，於是市面上發售琳瑯滿目的家電用品，有些能節省掃除時間；有些能豐富生活。可有網友就整理出自己購買後最後悔的四樣家電，文章發出後得到許多迴響，整理留言得出有2種家電最讓人後悔，可它們都是曾經紅極一時熱門產品。
編輯中心/綜合報導
2022-02-23 20:45:50
原PO於PTT上以「買過最後悔的家電」為標題發文，並列出四樣品項，分別為磨豆機、廚餘機、除濕輪式除濕機及市內電話。磨豆機是因為購買後才發現泡咖啡有許多眉角，廚餘機則認為是飲食和消費習慣不佳者才有使用時機，除濕輪式除濕機則是「超耗電又在低溫下工作才比較有效率」，市內電話則是買後發現家中沒申請市話，變成裝飾品「各位覺得哪些家電後悔入手呢？」
該文發表後引起巨大迴響，經整理後得知最多網友認為買了會後悔的家電是氣炸鍋和掃地機器人「氣炸鍋，清洗很麻煩，和烤箱87像」、「我家的氣炸鍋買了兩年還沒開箱」、「氣炸鍋，媽媽說很難洗，結果還是用鍋子油」、「掃地機器人，我家格局跟擺設不適合」、「掃地機器人 我老婆說拖不乾淨」、「掃地機器人～養貓後地上都是貓玩具，自己拿吸塵器吸還比把地板清空快」。
掛燙機、水氧機、麵包機等物也紛紛上榜，而其中又以廚房內用品居多「葉片式電暖爐 台灣越來越熱 幾乎用不到了」、「我家磨豆機買了一年多，連包裝都還沒開」、「氣炸鍋、掛燙機，最後都退貨了」、「電烤爐跟熱水瓶」、「水氧機算嗎？發現用擴香儀比較適合！」、「麵包機、三明治機、爆米花機」、「洗鞋機算嗎XD個人覺得不如送洗」。 （編輯：李惠婷）