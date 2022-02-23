儀表板突冒出「咖啡杯」標誌！過來人秒懂用意：很常見了
開車上路時，若儀錶板突然有不明燈號亮起，多數車主也會直覺認為車子出了狀況。近期就有網友發問，若車上儀表突然冒出「咖啡杯」標誌，背後意義為何？畫面曝光立刻有過來人解答：很常見了。
編輯中心/綜合報導
2022-02-23 21:15:57｜2022-02-23 21:32:03
原PO在臉書《爆廢公社》上發出提問，車子的儀表板左下方突然冒出一個小小的咖啡杯符號，但他不懂其中意涵「有沒有人可以解答一下，儀表上這咖啡杯是啥意思？」
貼文曝光隨即有過來人解答「應該是疲勞駕駛警示，行駛里程過長，提醒你要休息一會再上路」、「駕駛疲勞警示燈，現在的車幾乎都有了」、「偵測到連續開車太久，要你休息一下喝杯咖啡」、「這個『咖啡杯』並不是說車子出現了故障，而是提醒司機，行駛的時間太長了，應該要停車休息一下。例如出門自駕游，已經連續開了好幾個小時，這時無論駕駛或是汽車都需要時間休息，因為長時間行駛會導致發動機一直處於高速運轉的狀態，汽車中的水溫也沒時間降低，車輛的狀態也會不佳，而長時間開車的人也會有疲勞駕駛的狀態」。
目前這個「駕駛疲勞警示燈」，已經普遍裝設在歐系車款或是有駕駛輔助系統(ADAS)的新車上，通常是以時速65公里以上，出現連續駕駛2至4小時或方向盤擺動幅度稍大時會亮起，目的在提醒駕駛適量休息，避免意外發生。（編輯：潘毅）