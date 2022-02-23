「韓勾ㄟ金針菇」突爆紅？網曝2點誠意滿滿：不紅沒天理
Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」自韓國來台灣留學，於三年前開始拍攝在台灣所見所聞，及韓國相關議題的影片題材，現今已是突破107萬訂閱數的百萬Youtuber，近日事業更突破一層，創立的餐飲品牌「金家ㄟ김씨네」與全家便利商店合作推出大飯團，這讓網友相當疑惑「為什麼她會突然紅起來？」，粉絲們紛紛提出她爆紅的關鍵原因。
編輯中心/綜合報導
2022-02-23 22:07:08
原PO於PTT上發文，認為韓國留學生「金針菇」原本默默地拍片當Youtuber，可這兩年忽然迅速竄紅，不但Youtube訂閱數突破百萬，甚至開始進軍餐飲業發展，近日更與超商聯名合作推出大飯糰，故原PO好奇「現在應該也是賺的不少錢了，為什麼她會突然紅起來？有沒有八卦」。
粉絲們熱情留言，整理後得知金針菇最大的魅力有兩點：1.講話條理清晰，雖是外國人卻能順暢正確的說出中文、2.個性可愛親民，做影片企劃認真，非常得觀眾眼緣「台大畢業ㄟ」、「至少中文說得挺好的」、「中文好真的愛」、「蠻有趣的啊！說話也很有條理」、「親和力吧！算蠻有觀眾緣的，影片也蠻用心在企劃」、「有種說不出的觀眾緣啊」、「算男女通吃的類型吧」、「感覺蠻親民」、「她經營很久了…也很明顯是真的重心放台灣也很融入台灣，不然你看哪個高點閱外國YT像她混台灣YT圈的…而且她影片也算是比較台灣YT風吧」。
部分網友則分享自己開始認識金針菇的契機「之前有跟脫北者聊天阿 那時候爆紅的」、「脫北及阿嬤來台那幾部點閱暴增」、「跟著蔡哥、阿圓創那個羽球隊我才認識的」、「她帶阿嬤在台灣玩的系列影片很好看」。 （編輯：李惠婷）