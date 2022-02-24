早餐店10大不可思議的事！「這項」眾人全跪了：真的厲害

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第三「沒有油炸鍋的早餐店」，「之前有人說薯餅不脆的話，這家早餐店就不行，我家樓下兩家早餐店都沒有油炸鍋，所以炸物都是用煎的，用煎的跟用炸的口感吃起來真的有差，不過如果油炸鍋的油都是用很久才換，那個炸出來的東西也是很精彩」、第四「南北差異性」，不只是南北，好像不同地區的早餐都有差，最著名的應該就是蘿蔔糕加蛋，一種是加荷包蛋，一種就是融合的，還有南部的醬油膏幾乎都是甜的。
第五「回不去的價格」、第六「早餐店阿姨的記性」，早餐店阿姨真的很猛，忙碌尖峰一堆人的時候，還可以全部記起來，再用心算價錢，實在佩服、第七「令人無解的客製化」，很多人的客製化真的超詭異，或把早餐店當飲料店，像是要求只要一分糖。
第八「食物自然產生」，很多客人點一堆製作時間要很久的餐點，但不到5分鐘就開始催餐，真的不可思議、第九「永遠的帥哥美女弟弟妹妹」，很多阿姨都叫的很自然，讓他超佩服、最後「早餐店進化史」，20年前的早餐店通常都是各種「美而美」，現在就慢慢流行早午餐店。
貼文一出，掀起熱議，「早餐店好不好吃，就在於他的大冰奶好不好喝」、「會把巧克力吐司塗好塗滿的根本極品店員」、「懷念小時候到早餐店一定都要買10元的冰淇淋汽水～」、「帥哥美女今天吃什麼」、「我也做過早餐店，客人有些要求真的很奇葩」、「你忘了小肉豆，南部早餐店才有的美味」、「蘿蔔糕就是要吃炒蛋啊... 只有荷包蛋的是邪魔歪道」。
其中，第六項「早餐店阿姨的記性」也讓不少網友讚嘆，「我之前也在早餐店上班，是傳統早餐店，之前佩服阿姨的記性，後來我也變成像阿姨那樣，都知道要吃什麼XD，可能客人比較固定，比較好記」、「家裡開早餐店的路過，我媽就是那種來十幾份都記得住的人，我都要獻上膝蓋了」。（編輯：郭佩蓉）