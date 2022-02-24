好市多買火鍋她卻「出手制止」！人夫跪謝：差點被老婆宰
近日天氣寒冷，最適合在家煮火鍋暖暖身子！對此，就有一名女網友發文，表示她近日逛美式賣場好市多（Costco）時，聽見一名人夫與老婆講電話，確認老婆要買「酸白菜鍋」，豈料人夫卻拿成部隊鍋就轉身離開，讓她超猶豫不知該不該提醒對方，還好後來成功阻止對方買錯品項，也讓網友大讚「人真好」、「拯救他的婚姻」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-24 08:33:24
該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示她日前逛好市多時，正認真挑選酸白菜鍋，豈料這時突然聽見一位先生很大聲地對著電話那頭說「你要酸白菜鍋吼，有啦我看到了，拿了」。
但原PO卻看見對方拿著一盒「韓式部隊鍋」便匆忙離去，「我眼看著他拿錯，腦中瞬間閃過好多念頭，我要提醒他拿錯了嗎？但如果我跟他講他拿錯，他會不會覺得我怎麼偷聽他講電話啊？可是是他講話這麼大聲，這區域就這麼點大，我也不是故意要偷聽的啊」。
原PO內心來回掙扎，不知到底該怎麼做，後來心一狠「不管了，我不能聽到者不救啊」，就硬著頭皮衝過去和對方說「那個，先生，你拿的不是酸白菜鍋耶」，對方聽完先是愣住，發現自己真的拿錯就尷尬地說「謝謝妳告訴我，不然我老婆會把我宰了」，這也讓原PO終於鬆了一口氣，「還好他沒追究我怎麼會知道他拿錯，我也挽救了一個家庭，但是酸白菜鍋和部隊鍋真的常穿插放在一起，也有人拿錯過嗎」？
貼文一出，已有萬名網友按讚，「這是一場人道救援，你救了一個家庭！」、「想搖醒世界上所有的先生，買東西能不能看一下標籤」、「推好人一波」、「拯救了一個家庭」、「謝謝你的善良，讓他們有個安心的一餐」、「買錯回家，這真的會被宰了」、「你人真好」、「哈哈，好人有好報」、「畢竟這天氣要睡陽台或是公園，我們也是於心不忍」、「若哪一次我要我老公買東西回來能全對，那一定是遇到好心的店員或像妳一樣的好心人」。（編輯：郭佩蓉）