超商麵包霸主是誰？老饕點名「2神款」：連店員都狂推
現代人生活忙碌，常常無法在家好好享用早餐，因此便利商店的麵包變成許多民眾的首選之一。一名網友非常喜歡吃超商麵包，只要有新品就會立刻買來吃吃看，也好奇大家最喜歡哪款超商麵包？貼文一出立刻引起熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-24 09:37:45
原PO在《PTT-CVS板》發文時提到，自己是個每天差點睡過頭、又無法不吃早餐的上班族，因此超商的麵包總是能拯救自己，而且只要一有新品就會立刻買來嘗鮮並分享在群組，甚至與朋友一起做過麵包評比。原PO也表示有的朋友喜歡奶油，有人偏愛花生口味，而自己喜歡麵包裡有起司的「丹麥起司火腿」，店員得知後另外推薦了「起司燻雞」以及「三起司布里歐」，只不過這兩款經常一上架就被掃光，讓原PO好奇超商還有什麼推薦的麵包呢？
網友看了貼文後都紛紛留言：「三種我都吃過，都很好吃，早餐吃超滿足」、「三起司布里歐很好吃，麵包體很柔軟，起司很香！！」、「三起司+1，有熱沒熱都好吃」、「三起司布里歐很推」、「推，三起司布里歐，起司燻雞也不錯」。
另外也有不少網友分享自己的心頭好：「喜歡貝果系列，之前有火腿鹹口味的現在都沒看到了」、「蛋黃奶油麵包，65折的話是台灣麵包王」、「喜歡巧克力派斯，好像各家超商都有賣」、「芋頭的吧，之前季節限定」、「克林姆唯一選擇」、「海鹽羅宋」。（編輯：陳珮瑜）