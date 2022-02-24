瑪莎惡少喊窮！律師揭2數字背後關鍵訊息：唯一解套方式

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對此，律師林智群在臉書發文評論表示，「3名被告一共聘請了7名律師」是關鍵字，因為一個被告最多可以請三個律師，3個被告7個律師的排列組合，不是331，就是223，其中至少有兩個被告是「自己找律師」，沒找法扶，因為法扶派案只會指派一個律師，如果發現受扶助人找了其他律師，會終止派案，法扶錢很少，老闆接案後也不會派兩個律師去。
林智群分析，「兩個簡單數字，就可以透露很多訊息」，指出由於三個被告都是以殺人未遂罪處理，殺人罪最低10年以上，未遂至少判5年，就算是用刑法第59條再減一次，變成2年半，還是沒辦法判緩刑，一定要關。
而唯一解套方式就是跟對方和解，讓法官願意考慮變更法條。因此林智群認為，「這種案子，不太適合先喊一個低價，再跟對方慢慢磨，基本的誠意沒出來，後面就不用談了。」林智群強調，當然兒子已經成年了，父母不用連帶負民事責任，不過既然會請2-3個律師，表示還是在乎兒子，「花大錢請好幾個律師，又說自己小孩沒錢賠償，你到底是在乎自己小孩？還是不在乎呢？」
林智群最後質疑，「這些爸媽你們的訴訟策略是什麼呢？如果是要惹毛對方那你們成功了」，另外也認為不是7個律師沒盡力，「如果客戶只給10萬元的額度，律師也沒辦法提出幾百萬的數字，沒被授權嘛」。（編輯：倪浩軒）