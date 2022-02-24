麥當勞「恐怖餐點」等嘸人送？被慘放5個鐘頭 原因曝光
近日天氣寒冷又下雨，不少外送員決定休息，也導致餐點延後甚至棄單。昨（23）日，就有外送員表示，有一份麥當勞的外送餐就被放了5個鐘頭，讓他覺得有點浪費。貼文曝光後，引起同行們熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-24 10:01:07
有外送員到臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO出一張照片分享，可以看到在專門給UberEats送餐的架子上，出現好幾杯玉米湯以及飲料，上面更擺放好幾袋的餐點，而這些似乎通通都是同一位客人點的，正在等待勇者幫忙送餐。
原PO無奈表示，「18：00放到23：00了，一看就知道不會有人來送這單，有點想拿來吃，覺得浪費」。
大家紛紛留言，「今天賣噹噹很多餐沒人送」、「這就是卯起來點的結果」、「難怪有的速食店是等外送師到才配餐」、「飛起來，還好我的麥噹噹還是熱騰騰的送到手」、「應該不是沒外送員，是沒人想送，10份套餐」。
也有許多外送員建議，「建議麥當勞點個1-2份就好否則很容易飛」、「麥當勞只適合小包運送，大包真的一不小心飲料就全炸了」、「麥當勞應該要加上警語，多份請分開下標」、「下雨天麥當勞看到就按xx 應該是共識了」。
據了解，對於外送員來說，速食店的飲料可是噩夢，即便店家有貼上封條封好，但在運送過程中還是有可能噴灑，甚至倒塌，特別是飲料多的時候，常讓外送員被迫轉單或棄單。（編輯：詹鎰睿）