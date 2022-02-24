水餃配啥湯對味？酸辣湯非第一 老饕讚「它」：絕不踩雷
水餃對許多人來說是既方便又快速的料理，市面上的口味選擇也相當豐富；而水餃店除了販賣各式口味水餃以外，也會販售湯品，像酸辣湯、玉米濃湯和貢丸湯等；就有網友好奇，吃水餃要搭配什麼湯品才夠味，貼文一出，老饕全喊「它」，直呼「絕不踩雷」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-24 10:21:42
該名網友在PTT以「大家是玉米濃湯派的還是酸辣湯派的？」為題發文，表示有時吃水餃都覺得要點一碗湯才夠味，而最常見的選擇就是玉米濃湯跟酸辣湯，「個人是玉米濃湯派的，稠稠香香的超好喝，明天也打算試著自己煮煮看，所以大家是玉米濃湯派還是酸辣湯派的」？
貼文一出，掀起熱議，「唯一支持酸辣湯」、「兩個都喜歡，所以每次都天人交戰」、「都愛，每次都很糾結」、「玉米濃湯，酸辣湯都配小籠包」、「小時候玉米湯，長大酸辣湯」、「喜歡玉米濃湯，但配水餃喜歡酸辣湯」。
不過，也有內行網友表示，因為酸辣湯比較難煮，很看功夫，因此若到沒吃過的店家，選玉米濃湯比較不會踩雷，「酸辣湯很容易雷，所以在外面還是點玉米濃湯」、「酸辣湯比較難煮，很看功力」、「不熟的店肯定先點玉米濃湯」、「自己煮的話是2，吃外面是1，因為酸辣湯很容易踩雷」。（編輯：郭佩蓉）