從共諜變抓洗錢！向心辯「抱團養老」 北院判2人無罪
中國創新投資公司主席向心夫婦，因捲入澳洲共諜王立強案遭檢調鎖定，以違反《國安法》名義偵辦2人，最後卻以《洗錢》罪名起訴向心、龔青夫婦。去年底北院辯結時，夫妻二人主張無罪，稱台灣「房地永久產權」具2岸4地獨有優勢，是來「抱團養老」的。台北地院今（24）日判向心夫妻兩人洗錢無罪。
記者潘千詩／台北報導
2022-02-24 11:03:08｜2022-02-24 11:10:49
2019年11月間，向心夫婦被檢調懷疑是自稱「共諜」王立強之共犯，將2人限制出境調查，結果，檢方於2021年4月8日以《洗錢》罪名起訴2人，《國家安全法》發展組織罪則於同年11月12日，因證據不足，予以不起訴。
檢方指控，向心、龔青涉與中國國太公司合作，將國太詐騙所得隱匿至香港，將2.98億元新台幣匯進台灣的銀行，購買豪宅，涉嫌違反《洗錢防制法》。
2021年11月25日，北院行言詞辯論時，向心說，他看到台灣價值，決定「抱團」來台養老，「房地永久產權」更具兩岸四地獨有優勢，批檢方起訴完全不是事實，還採取「有罪」推定，狹義認為他來台就是為了諜報、為了洗錢。
檢方表示，國安法在洗錢案辯論前不起訴，代表北檢「一分證據說一分話」，證據顯示向心夫婦將中國國太集團吸金贓款2.03億元港幣（約台幣7.4億元）匯到台灣，購買台北市信義區豪宅「冠德遠見」，犯罪所得上億元，批2人犯後矢口否認，態度不佳，建請法院加重其刑。