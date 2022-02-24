台灣起薪不及韓國香港？過來人揭「殘酷現況」：不爽別做
台灣物價飛漲，薪水卻沒漲的現象，讓許多人叫苦連天。有網友感到困惑，明明其他亞洲國家起薪也有4萬以上，怎麼台灣卻只有2萬6呢？結果大家無奈直呼，「後面還有一堆人搶著做」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-24 11:53:48
網路論壇PTT，有網友PO文詢問「為啥台灣起薪這麼詭異啊？」他舉出，像是新加坡、香港、韓國等亞洲國家，起薪至少也有40~50K起跳，但不解的是，同為亞洲四小龍時期起飛的台灣，基本底薪卻只有26K？（2022年後基本月薪應為2萬5250元）讓他直呼「會不會太詭異啊？有沒有卦？」
網友紛紛感嘆，「因為22K都有人接受了」、「反正你拒絕會有更奴的去接，所以公司不怕啊！」「不爽不要做，後面還一堆人排隊等著做」、「然後低薪換來的是。反正我只領這樣也不用太認真工作的員工，公司就越來越窮」。
也有人指出原因，「台灣物價低是一個因素，香港新加坡物資幾乎都要靠進口」、「台灣本來就不及新加坡、香港、韓國，你是在驚訝什麼」、「因為你文組啊！理工去科技廠就是40k起跳」、「基本薪資調漲之後，店家又漲價，我看不出來基本薪資調漲有什麼幫助，原本就超過這個薪資的還很衰，薪水沒漲價生活費卻要變高了」、「一堆老人霸著職務不放」。（編輯：詹鎰睿）