買房頭期款不夠！弟想拿「父母養老厝」貸款 網勸：別鬧
多數購屋族會先準備買房的2至3成的頭期款，後續不足的金額，再向銀行提出貸款申請，不過一名網友表示，自己弟弟想買2000萬的房子，但手頭上做為頭期款的現金僅有200萬，因此便將腦筋動到父母身上，想拿父母住在內的養老房來貸款，補足購屋頭期款的差額，讓原PO相當擔心，只好上網詢問網友建議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-24 10:56:27
根據原PO於臉書社團「買房知識家（A你的Q）」表示，弟弟月薪約15萬，弟媳則約3萬，兩人最近想要買房，目前看中三間有喜歡的房子，總價約1800至2000萬左右，若沒意外會買其中一間。
但前陣子弟媳娘家出了些狀況，因此將夫妻所有的存款拿回娘家幫忙，導致目前存款不足，僅能拿出約200萬的頭期款，因此弟弟打算請父母把現在住的房子拿去貸款，讓他們能夠湊足頭期款，此舉讓原PO相當擔心會不會風險高，也怕父母會沒有房子可以住，因此上網求助網友。
貼文一出，全場網友皆搖頭，「買房還要跟父母借錢，真的不要逞強好嗎」、「先求有再求好，先買小的，之後再換，很多人都這樣」、「不要把歪腦筋動到父母身上」、「繳不起，父母的房子連帶會沒有」、「怎麼有這樣的心思去動父母的房子」、「等存夠再買最沒風險」。（編輯：鍾怡婷）