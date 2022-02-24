特斯拉駕駛行駛國道「睡到歪頭」！網見畫面怒了：超危險
科技日新月異，使人們生活便利許多，但特斯拉（Tesla）自動駕駛並不是這樣開的！儘管特斯拉一再強調，當駕駛人啟動車內自動駕駛功能時，仍舊要全程監控汽車，但就有網友目擊有特斯拉駕駛竟然在國道上開著自動駕駛，睡到「歪頭」，畫面曝光也掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-24 11:22:15
一名網友在《爆料公社》發文並PO出一段影片，從畫面中可以清楚看見背景是台灣國道，一輛特斯拉行駛在車道上，但車內的人似乎都睡著了，而駕駛甚至「睡到歪頭」並在影片中直呼「有沒有，後面也是有小朋友好像也在睡」，如此誇張的行徑也讓原PO在文內不禁吐槽「羨慕特斯拉能這樣嗎？那還不去訂一台」。
貼文一出，網友全看傻，「夭壽」、「濫用輔助系統，害人害己。原廠不敢保證，可以代替開車。愚蠢至極！」、「傻眼欸」、「根本不能這樣躺著睡啊！！特斯拉都說明了」、「恐怖」、「超級危險欸」、「這樣很恐怖餒」。
事實上，該位特斯拉車主開啟自駕功能後在車上睡覺，可能觸犯《道路交通管理處罰條例》第43-1條規定，屬於危險駕駛行為，可開罰新台幣6000元以上至2萬4000元以下罰鍰。（編輯：郭佩蓉）