寒流冷爆！她洗手怕凍傷曝「標準姿勢」 網全喊：超有感
相信不少民眾都有感，最近連日下雨加上寒流來襲，想要出門都要猶豫三分，連自來水也變得更加冰冷，因此遇到需要「碰到水」的狀況就會相當苦惱。一名女網友日前因為冷到受不了但又不得不洗手，因此分享「洗手的標準姿勢」，意外引起網友們共鳴。
編輯中心/綜合報導
2022-02-24 11:36:28
一名女網友在《爆廢公社》分享一張照片，只見她開啟水龍頭後，只敢用拇指與食指的指頭輕輕碰水，其餘的手指全都縮在一起，彷彿多碰到水就會立刻「被凍傷」，因此無奈地寫下：「今天整天洗手標準姿勢」。
照片曝光後許多網友紛紛認同表示：「我都是冒著被凍傷的危險洗手」、「洗完雙手直接麻痺失去知覺」、「我今天洗澡時也是這種手勢」、「我連洗菜都要用溫水，不然別想叫我煮飯」、「連去廁所都很掙扎」、「各位可以想像吃完飯後，洗全家的碗盤的感受……我的手已經不是我的手」。
不過也有網友表示：「還好沒這困擾！洗碗用洗碗機，馬桶有座溫的，廚房熱水很快，可以刷牙、洗手」、「默默的切換到熱水」、「真的冷到一個程度，水摸起來都是溫的」另外也有網友好心提醒，「疫情期間還是要勤洗手，做好防疫喔！」、「疫情當前又加上寒流來襲，千萬不要跟人握手，並且保持距離，因為肯定有人尿尿不洗手」。（編輯：陳珮瑜）