全台僅1輛！4千萬「霸王級賓士」現蹤台中 車主身分超兇
擁有屬於自己的一台豪車已是不少人的夢想，倘若還能開著全台獨一無二的車款上路，相信對車迷來說更是難以言喻的成就。有一名網友就曾在台中街頭目睹一台「霸王級賓士」，其擁有龐大的外型和輪胎，一出場就奪走大家的目光，但驚人的是，這台賓士要價竟高達4千萬元，而車主身分也隨即曝光，讓網友驚呼「太兇了！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-24 11:36:15｜2022-02-24 11:40:41
有網友於臉書社團《爆廢公社》上指出，他於台中七期市政北二路附近，發現一台外觀相當狂野的特殊賓士現蹤街頭，他隨即曬出多張照片，只見畫面中，該車型不僅擁有龐大的身軀，且輪胎體積大到幾乎裸露在外，狂野剽悍的外表，讓目睹的原PO不禁驚呼「兇兇的......幹大事真的不一樣！」
貼文一出，瞬間掀起不少網友震驚留言，「我之前路過附近有遇過，真的超大一台」、「赤腳開賓士，要開大的」、「三寶眼睛放亮一點」、「還以為特種部隊在用的」、「這台會不會太狂...」。
據了解，這台外型奪人眼球的特別車款是賓士旗下「Unimog」（烏尼莫克）的車型，其擁有優異的越野性能，且能通過惡劣地形。根據《年代新聞》報導，這輛改裝為露營車的烏尼莫克要價高達4000萬，光是驗車、掛牌就花了破百萬，應是全台灣唯一一輛，而車主則是台中某牙醫診所的一名牙醫師。（編輯：陳雅雲）