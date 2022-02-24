爽花10年存款買房！鄰居「暗黑目的」意外揭露 他超心寒
買房是許多人的夢想之一，經由努力工作、投資後累積的存款買下喜愛的房子，更能讓人期待自己的未來，不過卻有網友分享，朋友在台北買了新屋後，卻意外得知，許多鄰居然要將房子作為「日租套房」，其他網友看了也紛紛感到驚慌，急喊「快檢舉」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-24 12:02:57
原PO在臉書社團《靠北建商2.0》發文提到，一位朋友這10年來都省吃儉用，好不容易在台北買下一間「新成屋」，在裝潢期間，某此他和隔壁的電工師傅聊天時，卻意外發現，隔壁是要做「日租套房」，且整棟大樓有好幾間都是如此，屋主甚至都是親戚，然後是地戶主。
原PO朋友隨後問了管理員，才得知原來連管委會都是地戶主把持；由於自己有2個小孩，他也開始擔心，「未來出入複雜，可能影響家人安危」，且如今尋求管委會協助已無效了，想詢問網友有無其他應對方式。
貼文一出引發熱議，網友紛紛留言「那些都是違法的呀，可以查一下法規就知道了，檢舉可以罰很重」、「我們這裡也這樣，停車位變好少」、「這抓很嚴吧，只能檢舉看看」、「當初要買之前要多做功課，去了解建案戶型及客群」、「地點好的，可能投資客居多」、「即使單純是一般社區大樓，很多都幾乎是買來要出租投資的，不是自住」。（編輯：張志浩）