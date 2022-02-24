百萬網紅是「詐騙集團」！警方急發公告提醒 粉絲全傻眼
抖音中的百萬網紅「李賽高」，自稱為居住在緬甸的大陸軍人後代，有著陽光笑臉以及爽朗的好歌聲，經常上船自彈自唱的影片，至今已在平台累積高達130萬粉絲追蹤，近日，大陸警方卻發出公告，提醒民眾李賽高真實身分為詐騙集團同夥，讓百萬粉絲全傻眼。
編輯中心/綜合報導
2022-02-24 13:24:31
根據大陸貴州省貴定縣公安局，於昨（23）日發出公告，提醒民眾「緬甸網紅李賽高真實身分是緬北詐騙團伙」，雖然身分遭到警方起底，但因未公開透漏案件詳情，因此無法說明李賽高參與哪類型的詐騙活動，
但有網友則分析指出，這類詐騙集團通常會利用良好形象吸引粉絲，讓不知情的外地人前往當地，最後會把人扣留下來限制人身自由，並強迫從事非法勞動。
李賽高因翻唱《萬疆》、《踏山河》等中國歌曲爆紅，被網友追捧為「失落緬甸的華夏兒女」，多首中文翻唱在網路爆紅，累積超高知名度，但除了自稱為「定居緬甸的大陸軍人後代」外，身世背景始終沒有更詳細的資訊，如今被警方爆出為詐騙集團同夥，讓一眾粉絲相當驚訝。
粉絲紛紛傻眼表示「以前還覺得你們很親切，細思極恐」、「以前覺得你滿可愛的，現在覺得你滿可怕的」、「網路上別輕易相信別人」。（編輯：鍾怡婷）