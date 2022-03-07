Tag人物／16萬噸廢棄蚵殼變黃金 呂淑珍想做別人沒有的！

在臺灣西部沿海存在許多養 蚵人家，「蚵仔」是他們賴以維生的重要經濟命脈，然而臺灣的廢棄蚵殼在近十年來，平均每年產生了將近16萬噸，堆積如山的蚵殼經過陽光曝曬，不僅滋生蚊蟲更容易散發異味，隨著環保意識抬頭，呂淑珍將自有品牌與台塑聯手，利用廢棄蚵殼製成具有抗菌效益的蚵粉，再將蚵粉應用於自家的拖鞋上，形成循環經濟的概念，即使研發過程屢屢失敗，原本預計夏季推出的產品延宕了一年，但呂淑珍傳承了父親堅毅不拔的性格，她說：「雖然真的難到超出我的預期，但是我沒有想過要放棄，我想做別人沒有的！」

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▲ 呂淑珍將自有品牌與台塑聯手，利用廢棄蚵殼製成具有抗菌效益的蚵粉，再將蚵粉應用於自家的拖鞋上，形成循環經濟的概念。（圖／記者林天佑拍攝）

父親身無分文創業 腳踏實地深植心中

呂淑珍的父親是德成鞋業創辦人呂勝郎，講起父親從雲林北上打拚，身上一開始只有僅僅 600 元，什麼路邊攤都做過，有賣冰、賣水果、賣唱片，最後才進入到鞋業，多年下來德成鞋業除了做代工批發也從事品牌代理，總體營收上看破億，父親的創業故事也深深影響呂淑珍，進入鞋業 40 多年的呂淑珍說，以前星期日還會被父親叫到工廠幫忙，呂淑珍質疑星期日為什麼要進工廠，父親想都沒想直接說：「星期日還是要工作啊！」父親以身作則，身體力行教導四個小孩對工作的態度。

▲ 呂淑珍的父親是德成鞋業創辦人呂勝郎。（圖／記者林天佑拍攝）

身為大姐的呂淑珍是母子鱷魚品牌的總經理，她主推的產品竟然是在臺灣人生活中最不起眼的拖鞋，當時她希望推出久站、舒適的拖鞋，決定要下苦心研究腳形、足弓，但是遭到全公司的反對，因為比起製作運動鞋、氣墊鞋，拖鞋的毛利太低，根本不敷成本，呂淑珍拿出大姐的氣勢獨排眾議，將產線留在臺灣確保品質，全 心要將氣墊拖鞋推出上市 ，皇天不負苦心人，在 2021 年在紐約舉辦的超跑馬拉松，首位完賽的亞洲跑者羅維銘選手，穿著呂淑珍推出的 y 拖跑完整場賽事，並且獲得了亞軍的殊榮，許多跑者看到他穿得並非專業跑鞋而是夾腳拖大為吃驚，呂淑珍在賽事時也將同款 y 拖分送跑者，不僅成功獲得許多跑者青睞，也為臺灣做了一次成功的國民外交。

臺灣是曾經的鞋業王國 將產線留下是企業責任

在 1970-1980 年間，臺灣是全球最大的鞋子工業國，在外銷鞋中，以塑膠鞋為最大宗，其中外銷四億雙鞋中，塑膠鞋就占兩億多雙，總金額高達八億兩千多萬美元，也占外銷的一半以上，然而臺灣勞動意識抬頭，人力成本提高，許多鞋廠紛紛外移至勞動力較低廉的國家，呂淑珍至今努力想要將產線留在臺灣本地，「我覺得我們還有一個責任，臺灣到底能做什麼？」，幾番思索後呂淑珍認定，「拖鞋」這條產線最適合留在臺灣生產，即使成本的代價相當大，但是從功能著手、強調符合人體工學，推出氣墊拖鞋，呂淑珍認為讓自己家的企業可以立足臺灣，照顧台灣在地的產業，這就已經是一件非常棒的事情了。

▲ 臺灣曾是全球最大的鞋子工業國，在外銷鞋中，以塑膠鞋為最大宗。（圖／記者林天佑拍攝）

將廢棄蚵殼加入拖鞋應用 與台塑攜手共創永續經濟

將蚵粉應用至拖鞋，這項成果來自於與台塑的合作，呂淑珍說當初台塑找上門合作時，她原以為研發一、兩個月就可以上市了，沒想到過程中，因為材料改變造成了鞋子的尺寸不對、鞋帶容易斷裂等問題，光是解決這些瑕疵就花了快一年的時間，完全超乎她的想像，同樣是雲林人的呂淑珍說，這項合作對她來說意義重大，以前小時候看到路邊沒人要的蚵殼，有朝一日居然成為了帶有經濟價值的綠能原料，這件事情她樂見其成，未來下一步呂淑珍計畫推出可以全回收的鞋子，難度大、成本更高，不變的是她永不退縮的決心。

▲ 呂淑珍是雲林人，小時候看到路邊沒人要的蚵殼，居然成為了帶有經濟價值的綠能原料。（圖／記者林天佑拍攝）

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姓名：呂淑珍

經歷：母子鱷魚品牌總經理