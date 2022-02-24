千元鈔票售價1500元！賣家主打「必買原因」 網全跪了
購物平台因為商品眾多又購買便利，有時還會出現折扣等優惠，經常吸引許多民眾在此消費，不過有時也會出現一些奇妙的商品。一名網友日前就在電商平台看到一賣家開賣「千元大鈔」，而且一張要價1500元，理由曝光網友全笑翻了！
編輯中心/綜合報導
2022-02-24 16:08:52
這名網友在《Dcard有趣板》發文，表示日前在逛購物平台時，突然在推薦區看到一位賣家正在販售一張千元大鈔，但是售價卻要1500元。原PO覺得相當奇怪，點進去發現賣家主打「民國生日號碼千元鈔票」，也就是鈔票上的流水號如果與你的民國出生年月日號碼相同，就能買回去收裱框蒐藏，由於號碼獨一無二，因此別具特殊意義！
原PO看了之後表示沒想到這樣的虧本生意，真的已經有人購買，也笑說：「我是不知道其他人收到上面印自己生日的鈔票會不會開心，但我收到鈔票一定很開心XD」。
網友們看了貼文後也紛紛表示：「我是覺得賣的人超賺，買的人超怪」、「對數字敏感的人會喜歡」、「賣家直接現賺500！也太好賺，我要去翻我的千元鈔看看了」、「賣家很有商人的頭腦」，另外也有人留言：「我也有看到一樣的在我的推薦頁面上」、「這就是點一點會跑出可怕推薦的開端⋯⋯」、「我也是因為點了鈔票這個，後來樓上那些橡皮筋、吉娃娃奶茶、還有一堆詭異的可怕的東西，全部都跑出來推薦那邊」。（編輯：陳珮瑜）