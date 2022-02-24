元智電機與亞醫　開發鼾聲健康偵測器

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在技術開發過程中，由亞東紀念醫院蒐集臨床打鼾及睡眠呼吸中止患者，透過睡眠多項生理檢查以及鼾聲紀錄，將患者區分為單純打鼾、輕度及重度睡眠呼吸中止症，並交由元智大學電機系陳敦裕教授團隊進行鼾聲訊號分析，建立打鼾及睡眠呼吸中止症的鼾聲模型，藉由鼾聲訊號的敏感性與特異性篩檢出睡眠呼吸中止患者。
亞東醫院耳鼻喉科黃琮瑋醫師表示，臨床上睡眠呼吸中止症患者常會有上呼吸道多重部位阻塞，其鼾聲容易產生特異性。而鼾聲與睡眠呼吸中止症的嚴重程度也會隨著體重、身體的狀況、喝酒、藥物以及勞累的程度而有所不同。傳統睡眠檢查除了許多不便外，也只能做一次性的檢查，就疾病的預防以及健康監測的觀點來看，民眾能居家以可攜式裝置，長期、即時、連續性且非接觸性，在不影響睡眠的情形下，偵測打鼾及睡眠呼吸中止症，作為睡眠健康偵測器以及睡眠呼吸中止症的診斷工具，將促進民眾健康且降低醫療資源的耗損。
陳敦裕表示，目前開發的人工智慧辨識模型，在敏感度與特異度各為92% 和94%，其綜合數據優於現有國內外市售產品，該技術除了獲得中華民國專利(I735879)之外，目前正申請美國、日本專利中。同時並正開發智慧型可攜式原型機，提供科技大廠測試與推廣。
在應用上，打鼾患者佔人口比例大約40%,各人種發生的比例都類似，若單以台灣市場來看,2300萬人口大約有960萬人有打鼾的問題，扣除家庭重複需求，算一半大概480萬人，假設產品設定價格在5000-10000元，整體市場營業額總值就是240-480億台幣，再加上產品週期性改款，第二代、第三代產品倍數產值，若加計海外市場，以相同鼾聲疾病的盛行率來分析，市場總值更大。