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搭高鐵必碰「1鳥事」！過來人遇完都火大：超多人在亂

▲高鐵的快速和各種精緻的服務，讓民眾的移動性大幅提高，不過平時也常有一些擾人的「鳥事」發生。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲高鐵的快速和各種精緻的服務，讓民眾的移動性大幅提高，不過平時也常有一些擾人的「鳥事」發生。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-24 16:48:00

高鐵的快速和各種精緻的服務，不僅讓民眾的移動性大幅提高，更實現了「台灣一日生活圈」的願景，不過有網友就發現，每次搭高鐵時，一定都會有某種「超煩人的景象」發生，不僅讓人感到不舒服，更會耽誤乘客的時間。

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一名網友在Dcard上以「高鐵的鮭魚」為題發文，提到「想必搭過高鐵的人都知道，高鐵的月台上都有清楚標示車廂號和座位號」，而有此項設計，就是為了要疏導人潮，讓大家用最有效率的方式上車，並避免乘客在狹小的車廂內發生對撞的尷尬狀況。

不過，由於每次搭高鐵時，都太常遇到不看標示的乘客，導致原PO需要在狹小的車廂中和人擠來擠去，因此他話鋒一轉，火大的表示，「那人家都已經標好好的，為什每次都一堆人在那邊『鮭魚逆流』？是看不懂阿拉伯數字還是忙著去產卵？歸剛欸」！

▲原PO好奇台灣哪個高鐵站最爛，應該改名的，貼文一出，網友全喊「台南」，直呼「別再裝了」。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲原PO生氣的表示，月台上都有明顯標示車廂和座位號碼，但卻有許多人不看，硬要上車後才像「鮭魚逆流」般找自己的位置。。（示意圖／NOWnews資料照片）
貼文一出，網友紛紛贊同，並留言「我還以為高鐵開始轉型成爭鮮了」、「真的是『鮭剛欸』」、「遇到真的會煩死」、「 車廂裡面會車真的擠到爆」、「有帶包包、行李更煩」、「一到連假超有感」

不過，也有網友認為，「也有可能趕不及，只好先隨便上一節車廂」、「我有次真的差一分鐘就趕不上了，所以隨便找一個車廂衝進去」、「人很多的時候座位那行根本看不到」、「很常看到標示就已經要上車了」。（編輯：張志浩） 

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