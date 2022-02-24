搭高鐵必碰「1鳥事」！過來人遇完都火大：超多人在亂
高鐵的快速和各種精緻的服務，不僅讓民眾的移動性大幅提高，更實現了「台灣一日生活圈」的願景，不過有網友就發現，每次搭高鐵時，一定都會有某種「超煩人的景象」發生，不僅讓人感到不舒服，更會耽誤乘客的時間。
編輯中心/綜合報導
2022-02-24 16:48:00
一名網友在Dcard上以「高鐵的鮭魚」為題發文，提到「想必搭過高鐵的人都知道，高鐵的月台上都有清楚標示車廂號和座位號」，而有此項設計，就是為了要疏導人潮，讓大家用最有效率的方式上車，並避免乘客在狹小的車廂內發生對撞的尷尬狀況。
不過，由於每次搭高鐵時，都太常遇到不看標示的乘客，導致原PO需要在狹小的車廂中和人擠來擠去，因此他話鋒一轉，火大的表示，「那人家都已經標好好的，為什每次都一堆人在那邊『鮭魚逆流』？是看不懂阿拉伯數字還是忙著去產卵？歸剛欸」！
貼文一出，網友紛紛贊同，並留言「我還以為高鐵開始轉型成爭鮮了」、「真的是『鮭剛欸』」、「遇到真的會煩死」、「 車廂裡面會車真的擠到爆」、「有帶包包、行李更煩」、「一到連假超有感」。
不過，也有網友認為，「也有可能趕不及，只好先隨便上一節車廂」、「我有次真的差一分鐘就趕不上了，所以隨便找一個車廂衝進去」、「人很多的時候座位那行根本看不到」、「很常看到標示就已經要上車了」。（編輯：張志浩）